Беларусь временно запретила ввоз свинины из Луганской области

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора (ДВПН) Минсельхозпрода Беларуси распространил указания, в которых говорится о временном ограничении ввоза свинины из Луганской области Украины в связи с зафиксированным там случаем заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующие указания опубликованы на официальном сайте ДВПН.

В частности, в документе говорится, что с 9 января вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Луганской области Украины живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

ДВПН указывает на необходимость принятия дополнительных мер контроля для обеспечения биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

Кроме этого, отменяются все выданные ранее разрешения на ввоз вышеуказанных товаров с территории Луганской области Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе в Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана.

Ранее Луганская облгосадминистрация сообщила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.

Вчера, 9 января, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины ввела запрет на вывоз живых свиней, свинины и продуктов ее переработки из сел Камышное, Колесниковка, Югановка Луганской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.