Медики Киева будут работать в обычном режиме

Медицинский персонал заведений здравоохранения и бригад экстренной (скорой) медицинской помощи Киева сегодня будет работать в обычном режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в Департаменте здравоохранения заверили киевлян и гостей столицы, что ни один человек не останется без медицинской помощи, в том числе «во время забастовки, к которой призывают лидеры отдельных политических сил».

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«Жизнь человека – наивысшая ценность. И врачи – независимо от своих политических и религиозных взглядов, не позволят себе оставить без медицинской помощи того, кто в ней нуждается» – отметила и.о. директора департамента Алла Арешкович.

Она пригласила всех желающих представителей СМИ, при условии, что они не будут мешать лечебному процессу, посетить сегодня приемное отделение Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, чтобы «лично убедиться в том, что медики спасают людей ежеминутно, и пауза в их работе может стоить кому-то жизни».

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева назвала «вершиной безответственности» призывы отдельных оппозиционных политиков к врачам и медикам принять участие во всеукраинской забастовке, якобы запланированной на 10 января.