Состояние пострадавших от пожара в Харькове улучшилось

Состояние всех пострадавших во время вчерашнего пожара на Харьковской ювелирной фабрике, которые находятся в городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи, улучшилось.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на главного врача Елену Ковалеву.

Она также добавила, что человек, которому вчера была сделана операция, пока находится в реанимации, однако он идет на поправку.

Как сообщал УНИАН, 8 января, в 11:29 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре по ул.Академика Проскуры, 1, на территории завода «Хартрон». Пожар возник в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м. Спасатели предотвратили распространение огня на другие этажи здания. В 12:40 пожар был локализован, в 14:10 ликвидирован. Сейчас проводятся работы по разборке конструкций здания. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются. В результате пожара погибли 8 человек. Еще 22 человек спасателям удалось спасти.