В Макеевке чиновники 2 года присваивали пенсию умершего

В Макеевке Донецкой области прокуратура выявила чиновников, которые более 2 лет присваивали пенсию умершего инвалида.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры г. Макеевки, прокуратурой Червоногвардейского района в ходе проверки целевого использования средств управлениями Пенсионного фонда Украины, труда и социальной защиты населения, а также органами регистрации актов гражданского состояния, выявлен факт длительного (более 2 лет) присвоения должностными лицами одного из Центров почтовой связи пенсии умершего инвалида в сумме свыше 17 тыс грн.

По словам прокурора Червоногвардейского района г. Макеевки Игоря Байсарова, в настоящее время по результатам проведенной проверки начато уголовное производство по ч.2 ст.191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

«Сейчас продолжается досудебное расследование в связи с розыском главного подозреваемого в совершении правонарушения. Также прокуратурой района за ненадлежащий контроль за расходованием средств Пенсионного фонда Украины внесено представление в УПФУ в Червоногвардейском районе г. Макеевки, по результатам которого к ответственности привлечен один из руководителей ведомства», - заключил прокурор.