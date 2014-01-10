Луганщина: мужчина сутки просидел в заброшенном колодце

В Луганской области спасатели вытянули из колодца мужчину, который пробыл там почти сутки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 9 января, в 14.05 в Службу спасения «101» от случайных прохожих поступила информация о том, что в заброшенном колодце на ул. Ленина в селе Успенка Лутугинского района находится человек.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что мужчина находится на глубине приблизительно 14 м в воде. С помощью веревки и выдвижной лестницы пострадавшего вытянули и передали бригаде скорой помощи.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, заверили в ГСЧС.

Со слов мужчины стало известно, что 8 января приблизительно в 19.30, идя домой, он решил сократить путь через заброшенный двор. В темноте он не заметил колодец и провалился. Всего в воде он провел около 19 часов, отметили в пресс-службе.