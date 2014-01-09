В Николаеве 18-летняя девушка умерла во время купания в ванной

В Николаеве сотрудники милиции расследуют смерть 18-летней девушки, которая умерла, купаясь в ванной.

Как сообщили УНИАН в Николаевском городском управлении милиции, около 22.00 8 января в дежурную часть Корабельного райотдела милиции г. Николаева поступил сигнал от бригады скорой медицинской помощи о том, что в одном из частных домов по ул. Есенина в ванной комнате обнаружен труп 18-летней местной жительницы.

"Выяснилось, что девушка находилась в гостях у своих дедушки и бабушки. Вечером она пошла купаться в ванную. Через некоторое время родственники, обеспокоенные долгим отсутствием внучки, начали стучать в дверь спрашивая, все ли у нее в порядке, но та не отвечала. Тогда, сломав замок, они вошли и увидели, что девушка лежит в воде и не подает признаков жизни", - сообщили в милиции

На место происшествия выехала следственно - оперативная группа Корабельного райотдела милиции г. Николаева.

Эксперт, осмотрев тело, внешних телесных повреждений не обнаружил.

По данным правоохранителей, предварительная причина смерти девушки - отравление угарным газом, кроме того, в милиции допускают, что девушка могла захлебнуться.

Тело умершей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Также проводится проверка газового котла, который установлен в доме.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), проводится проверка.