В Чернигове 43-летнюю женщину до смерти побил сын

В Чернигове во время ссоры сын нанес матери смертельные травмы.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, в Черниговскую городскую больницу на этой неделе в коматозном состоянии с тяжелыми травмами головы была госпитализирована 43-летняя жительница областного центра. Врачи сообщили в милицию, что у женщины телесные повреждения имеют криминальный характер.

Правоохранители, пообщавшись с соседями и сыном потерпевшей, определили круг подозреваемых, среди которых оказался и сын. Он давал ложную информацию, пытаясь запутать следствие, но потом во всем сознался. 22-летний сын нанес матери тяжкие телесные повреждения во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений.

Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания, он уведомлен о подозрении в совершенных уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение, которое привело к смерти потерпевшего), которое наказывается лишениям свободы на срок от 7 до 10 лет.

Врачи пытались спасти женщине жизнь, но из-за тяжелых травм потерпевшая умерла, не придя в сознание.