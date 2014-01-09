В Житомирской области спасли провалившегося под лед рыбака
12:55, 09 января 2014Новости регионов
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Пострадавший в больнице
В Житомирской области бойцы ГСЧС спасли провалившегося под лед рыбака.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области.
Согласно сообщению, 8 января в 11:00 на пункт связи 13-й Государственной пожарно-спасательной части города Малин поступило сообщение о том, что в реке Ирша тонет мужчина.
Выяснилось, что он провалился под лед, когда рыбачил вблизи Малинского водохранилища. Выбраться из воды рыбак не мог из-за того, что у него отнялись ноги. Мужчину в воде заметил охранник очистных сооружений водохранилища, и позвонил спасателям.
На месте происшествия спасатели не могли выйти на лед, поскольку он был очень тонкий. Один из бойцов ГСЧС подполз к рыбаку, надел на него спасательный жилет и привязал веревку, за которую потерпевшего и вытащили.
Теперь спасенный мужчина находится в одной из больниц области. Медики оказывают ему необходимую помощь.
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