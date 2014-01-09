В Житомирской области спасли провалившегося под лед рыбака

В Житомирской области бойцы ГСЧС спасли провалившегося под лед рыбака.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области.

Согласно сообщению, 8 января в 11:00 на пункт связи 13-й Государственной пожарно-спасательной части города Малин поступило сообщение о том, что в реке Ирша тонет мужчина.

Выяснилось, что он провалился под лед, когда рыбачил вблизи Малинского водохранилища. Выбраться из воды рыбак не мог из-за того, что у него отнялись ноги. Мужчину в воде заметил охранник очистных сооружений водохранилища, и позвонил спасателям.

На месте происшествия спасатели не могли выйти на лед, поскольку он был очень тонкий. Один из бойцов ГСЧС подполз к рыбаку, надел на него спасательный жилет и привязал веревку, за которую потерпевшего и вытащили.

Теперь спасенный мужчина находится в одной из больниц области. Медики оказывают ему необходимую помощь.