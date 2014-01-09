Львовщина: дети отравились неизвестным веществом
11:15, 09 января 2014Новости регионов
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В Червонограде Львовской области неизвестным веществом отравились четыре человека, в том числе двое детей (11 и 6 лет).
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, чрезвычайное происшествие случилось 8 января в 22.17.
Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение Червоноградской городской больницы.
Причина отравления выясняется.
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