Львовщина: дети отравились неизвестным веществом

В Червонограде Львовской области неизвестным веществом отравились четыре человека, в том числе двое детей (11 и 6 лет).

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, чрезвычайное происшествие случилось 8 января в 22.17.

Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение Червоноградской городской больницы.

Причина отравления выясняется.