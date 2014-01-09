Львовщина: дети отравились неизвестным веществом

11:15, 09 января 2014
Новости регионов
2

В Червонограде Львовской области неизвестным веществом отравились четыре человека, в том числе двое детей (11 и 6 лет).

 
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, чрезвычайное происшествие случилось 8 января в 22.17.
 
Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение Червоноградской городской больницы.
 
Причина отравления выясняется.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter