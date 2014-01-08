В Харькове госпитализированы 7 пострадавших во время пожара

В Харькове семеро пострадавших во время пожара на ювелирной фабрике находятся в городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя Харьковского городского председателя по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан, во время пожара погибло восемь человек.

По ее данным, из семи пострадавших один находится в тяжелом состоянии. Во время пожара он пытался спастись через окно, но упал и получил тяжелые травмы, сейчас его оперируют. Еще один лежит в стационарном отделении больницы с многочисленными травмами (он тоже пытался спастись, выбираясь через окно). Пятеро пострадавших госпитализированы в ожоговое отделение больницы. Все они - сотрудники ювелирной фабрики. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщил заведующий ожоговым отделением больницы неотложной помощи Аслан Цогоев, это три женщины и двое мужчин. Их состояние оценивается как средней тяжести - у них ожоги средней степени, поражения средних дыхательных путей.

Также стало известно, что один из погибших разбился, выпрыгнув из окна, один - умер уже в больнице от тяжелых травм, которые получил также при падении, тела шестерых нашли спасатели после того, как потушили пожар. 22 человека во время тушения пожара были спасены.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в 11.29 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре по ул. Академика Проскуры, 1, на территории завода «Хартрон». Пожар возник в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м. Спасатели предотвратили распространение огня на другие этажи здания. В 12.40 пожар был локализован, в 14.10 ликвидирован. Сейчас проводятся работы по разборке конструкций здания. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

По факту пожара на ювелирной фабрике открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло гибель людей).