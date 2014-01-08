Вирус африканской чумы свиней выявлен в Луганской области

Вирус африканской чумы свиней (АЧС), который последний раз в Украине был зафиксирован в 2012 году в Запорожской области, на днях обнаружен в Луганской области на границе с Россией, сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

По данным ведомства, в Станично-Луганском районе выявлена тушка дикого кабана с диагностированным вирусом АЧС.

«При исследовании отобранного биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 6 января 2014 года был поставлен диагноз африканской чумы свиней», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, для локализации и недопущения дальнейшего распространения возбудителя инфекции 7 января решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Станично-Луганской райгосадминистрации утвержден план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания АЧС на территории Комышненского сельского совета. Также для координации действий и оказания помощи при проведении мероприятий в Луганскую область выехали представители Госветфитослужбы Украины.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Луганская облгосадминистрация сообщила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

В 2012 году случаи возникновения АЧС были зафиксированы на территории Российской Федерации, а 31 июля 2012 года аналогичный случай произошел в селе Камышеватка Запорожской области.

В мае 2013 года Украина запретила ввоз свинины из Беларуси в связи с сообщениями СМИ о случаях гибели животных из-за АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.