Семья отравилась грибами во время рождественского ужина
12:17, 08 января 2014Новости регионов
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Состояние средней тяжести
Во Львовской области милиция открыла производство по факту отравления 5 человек на рождественском ужине.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, 6 января в Червоноградский городской отдел милиции поступило сообщение от медсестры приемного отделения Червоноградской центральной городской больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратились пять человек с признаками пищевого отравления, по предварительным данным - отравление грибами. Пострадавшие – жители города Червонограда и Луцка, в возрасте от 20 до 60 лет.
Установлено, что пострадавшие употребляли блюда домашнего приготовления на рождественском ужине.
Специалисты районной СЭС в очаге заболевания осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Проводятся необходимые экспертизы.
По состоянию на 8 января состояние здоровья пострадавших средней тяжести. Новые больные не поступали.
По этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Данное правонарушение карается штрафом или общественными работами сроком до двухсот часов, или исправительными работами сроком до одного года.
Как сообщал УНИАН, 6 января в 21.00 в Червоноградскую центральную городскую больницу (Львовская область) с признаками пищевого отравления госпитализировано 5 человек, которые употребляли блюда домашнего приготовления на праздничном ужине.
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