Семья отравилась грибами во время рождественского ужина

Во Львовской области милиция открыла производство по факту отравления 5 человек на рождественском ужине.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, 6 января в Червоноградский городской отдел милиции поступило сообщение от медсестры приемного отделения Червоноградской центральной городской больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратились пять человек с признаками пищевого отравления, по предварительным данным - отравление грибами. Пострадавшие – жители города Червонограда и Луцка, в возрасте от 20 до 60 лет.

Установлено, что пострадавшие употребляли блюда домашнего приготовления на рождественском ужине.

Специалисты районной СЭС в очаге заболевания осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Проводятся необходимые экспертизы.

По состоянию на 8 января состояние здоровья пострадавших средней тяжести. Новые больные не поступали.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Данное правонарушение карается штрафом или общественными работами сроком до двухсот часов, или исправительными работами сроком до одного года.

Как сообщал УНИАН, 6 января в 21.00 в Червоноградскую центральную городскую больницу (Львовская область) с признаками пищевого отравления госпитализировано 5 человек, которые употребляли блюда домашнего приготовления на праздничном ужине.