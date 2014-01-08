Во Львове угарным газом отравился 5-летний ребенок, который госпитализирован в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, чрезвычайное происшествие произошло 7 января в 22.13 на улице Рутковича в квартире на первом этаже 3-этажного жилого дома.

Угарным газом отравился ребенок 2008 года рождения, который в состоянии средней тяжести был доставлен в реанимационное отделение Львовской городской детской клинической больницы.

Работники ПАО «Львовгаз» временно перекрыли подачу газа в квартиру. Причина происшествия выясняется.