Львовщина: с пищевым отравлением госпитализированы 5 человек

Состояние средней тяжести

6 января в 21.00 в Червоноградскую центральную городскую больницу (Львовская область) с признаками пищевого отравления были госпитализированы 5 человек, которые употребляли блюда домашнего приготовления на праздничном ужине. Состояние потерпевших - средней состояния тяжести, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Специалисты районной СЭС в очаге заболевания осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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