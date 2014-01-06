Донетчина: ищут мошенниц, которые грабят одиноких стариков

В Мариуполе Донецкой области милиция разыскивает двух мошенниц, которые под видом социальных работников грабят одиноких людей преклонного возраста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горотдела милиции, в настоящее время на территории Жовтневого района зарегистрировано уже 6 аналогичных фактов мошенничества. Действуют две женщины возрастом до 40 лет - присматриваются к одиноким людям почтенного возраста и незаметно сопровождают их до квартир. После чего звонят в дверь, называются сотрудниками социальной службы и предлагают пенсионерам получить подарки (продуктовые наборы) и премии к новогодним и рождественским праздникам.

По словам начальника криминальной милиции Жовтневого райотдела милиции Андрея Побережного, у каждой из фигуранток своя миссия - одна показывает ведомости, делая вид, что все официально, и объясняет пенсионеру, что за премию нужно расписаться. «Мошенница достает купюру номиналом 500 гривен и просит, чтобы ей дали сдачу. Пока хозяйка квартиры идет за деньгами, сообщница внимательно следит за действиями пенсионерки, замечая, откуда та берет сбережения, - объясняет милиционер, - И пока женщина заполняет бумаги вместе с одной фигуранткой, вторая забирает оставшиеся деньги из квартиры.

Потерпевшие не могут дать точного описания своих посетительниц в силу почтенного возраста и указывают лишь на то, что обе мошенницы среднего роста, приятной внешности, одна из них худощавого телосложения, вторая более плотного.

Оперативники обращаются к гражданам с просьбой помочь выявить мошенниц. «Если Вы увидели около подъезда незнакомых женщин, которые своим поведением вызывают подозрения, сообщите в милицию», - просят правоохранители.