Харьковщина: малышей госпитализировали с отравлением газом
10:54, 05 января 2014Новости регионов
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Состояние средней тяжести
В поселке Безлюдовка Харьковской области двое детей отравились угарным газом.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, в частном доме произошло короткое замыкание электропроводки. Вследствие этого мальчик (2013 года рождения) и девочка (2012 года рождения) отравились угарным газом. Их госпитализировали в харьковскую больницу. Из-за отсутствия возгорания на место происшествия пожарных не вызывали. В службу «101» об инциденте сообщил дежурный врач детской клинической больницы №1, куда привезли детей. Состояние малышей оценивается как средней тяжести.
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