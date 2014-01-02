Из-за взрыва фейерверка 9-летнему мальчику оторвало пальцы

В новогоднюю ночь в селе Староселье Великоалександровского района Херсонской области в результате неудачного запуска фейерверка 9-летнему мальчику оторвало пальцы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, ребенок вместе с родителями запускал восьмизарядный фейерверк, при этом два последних заряда разорвались прямо в его руке.

Мальчик был доставлен Великоалександровскую районную больницу в 00.30 1 января с диагнозом: травматическая ампутация 1-го пальца и фаланг 2-го и 3-го пальцев правой руки.