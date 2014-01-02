Херсонщина: трое людей отравились суррогатным алкоголем, один умер

В Херсонской области трое сельских жителей отравились суррогатным алкоголем.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, 1 января от дежурного экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступила информация о одном погибшем и двух пострадавших вследствие отравления суррогатом алкоголя.

Согласно сообщению, в селе Гавриловка Каланчакского района 44-летний мужчина после употребления ядовитого алкоголя скончался в машине «скорой помощи» по пути в больницу. Еще две пострадавшие - женщины 34 и 55 лет - в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении Каланчакской районной больницы.

По данным милиции, пострадавшие отравились спиртными напитками собственного производства.