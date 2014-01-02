В Севастополе 4 человека получили травмы из-за пиротехники

Из-за нарушения правил использования пиротехнических изделий с 31 декабря 2013 по 2 января 2014 года в Севастополе 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в г. Севастополе, первый случай произошел днем 31 декабря в Гагаринском районе Севастополя возле Сталинградского рынка. Женщине, 1971 г. р., под ноги была брошена петарда, в результате чего она получила ожоги.

Второй случай произошел 31 декабря о 21:45 на улице Тульская. У подростка, 1998 г. р., в руках разорвалась петарда на уровне глаз. Потерпевший был направлен в 5 городскую больницу с диагнозом: термический ожог роговицы глаз, контузия слабой степени обоих глаз, ушиб пальца левой кисти.

Третий случай произошел 1 января в Инкермане по улице Яблочкова. На телефон «101» поступило сообщение, что на балконе жилого дома произошел взрыв. На место было направлено отделение Государственной пожарно-спасательной части № 5. По прибытии на место спасатели обнаружили, что окна балкона одной из квартир на 2-ом этаже были выбиты. У входа в квартиру пожарным перегородил путь неизвестный молодой человек, но когда они открыли дверь, на бойцов напал ротвейлер, однако спасатели поднялись в квартиру по выдвижной лестнице. На месте были обнаружены остатки самодельного «взрывного пакета». В это время виновник взрыва исчез. Однако, он обратился за медицинской помощью: молодой человек 1992 г. р. был госпитализирован в четвертую городскую больницу с диагнозом ожег рук 1-2 степени, скальпированная рана кости.

Еще один случай произошел в 23:00 1 января в селе Родниковое, по улице Зареченская: в результате взрыва самодельной петарды мужчина 1991 г. р. получил ожоги рук 1-2 степени.