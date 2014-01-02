Черкащина: женщина хотела уйти из жизни 1 января - психологи спасли

14:24, 02 января 2014
Новости регионов
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Причину попытки суицида выясняют

В городе Умань Черкасской области спасателям удалось отговорить женщину от самоубийства.
 
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 1 января в 15.45 уманским спасателям от местных жителей поступило сообщение о женщине, которая забравшись на конструкции Осташевского моста, собирается прыгнуть в воду с 10-метровой высоты. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и психолог-спасатель. Психолог за 15 минут сумел отговорить 53-летнюю женщину от прыжка с моста, после чего ее передали врачам.
 
Причины, побудившие женщину принять решение о самоубийстве, выясняются.
 
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