Черкащина: женщина хотела уйти из жизни 1 января - психологи спасли

В городе Умань Черкасской области спасателям удалось отговорить женщину от самоубийства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 1 января в 15.45 уманским спасателям от местных жителей поступило сообщение о женщине, которая забравшись на конструкции Осташевского моста, собирается прыгнуть в воду с 10-метровой высоты. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и психолог-спасатель. Психолог за 15 минут сумел отговорить 53-летнюю женщину от прыжка с моста, после чего ее передали врачам.

Причины, побудившие женщину принять решение о самоубийстве, выясняются.