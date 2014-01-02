Николаевщина: во время пожара погибли мать и 2-летний ребенок
12:56, 02 января 2014Новости регионов
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Женщина курила в постели
В городе Первомайск Николаевской области во время пожара погибли мать и двухлетний ребенок.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, сигнал о пожаре поступил 1 января в 1200 от дежурного милиции.
"Утром, примерно около 10.30, соседка увидела, что из летней кухни идет дым. Когда пенсионерка вошла в дом, то увидела, что тлеет матрас и постельные принадлежности. На месте возгорания было обнаружено тело погибшей женщины 1973 г.р. и ребенка 2011 г.р.", - сообщили в управление ГСЧС.
Причиной пожара было курение в постели.
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