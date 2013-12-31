Работники мясокомбината отравились испарениями серной кислоты

Причиной смерти двух людей на территории мясокомбината во Львове могло стать отравление парами химического вещества.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, 30 декабря в 14.15 в ООО «Кристалл-Инвест» были обнаружены тела водителя, возрастом около 32-33 лет, и работницы, возрастом около 25-26 лет.

В результате следственных действий и опроса работников было установлено, что в период с 12.00 до 13.00 30 декабря в канализационный коллектор из неизвестной машины было слитно химическое соединение (возможно, серная кислота). Ее испарения через канализацию попали в одноэтажное помещение, где находились погибшие. Там обнаружено превышение концентрации паров сероводорода в воздухе выше предельно допустимой концентрации.

На месте происшествия работают соответствующие службы, проводятся следственные действия, угрозы для населения и работников нет.

По информации Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (Загрязнение атмосферного воздуха, повлекшее гибель людей). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.