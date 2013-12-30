В Киеве горел оздоровительный комплекс

В Киеве горело судно, на котором размещается двухэтажный оздоровительный комплекс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар в Деснянском районе города (река Днепр) на несамоходном судне, где размещен двухэтажный оздоровительный комплекс, возник сегодня, 28 декабря, в 03.25.

Огнем уничтожена надстройка судна на площади 100 м 2.

В 04.40 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, говорится в сообщении.