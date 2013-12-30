Житомирщина: 12-летний подросток сутки провел в дремучем лесу

На Житомирщине подросток пошел за елкой, заблудился и сутки провел в дремучем лесу на Олевщине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук.

По ее словам, более 200 сотрудников милиции, спасателей, лесников и неравнодушных жителей села Жубровичи прочесывали близлежащие дремучие леса, где накануне потерялся 12- летний Дмитрий. Уже через несколько часов совместных поисков мальчика нашли живым и невредимым и вернули домой.

12- летний парень оказался в лесу, подыскивая елку к новогодним праздникам. С товарищем, с которым вместе пришли, он распрощался в суботу около 16.00, заверив его, что пройдется еще немного лесом вдоль села, однако домой не вернулся ни через час, ни за два, ни когда опустились сумерки.

«Мы позвали на помощь всех своих соседей и местных лесников и стали искать сына самостоятельно. Проходили по лесу до темной ночи, звали сына, однако он не откликнулся», - рассказали милиции родители пропавшего мальчика.

Когда же стало ясно, что самостоятельно его найти не удастся, люди обратились в милицию. В местном райотделе на сообщение отреагировали мгновенно и срочно организовали поиски.

Как уточнил начальник УМВД Житомирщины Анатолий Лазарев, по тревоге был поднят личный состав местного райотдела, а также милицию соседних районов - Емильчинского, Лугинского и Овручского. На место происшествия выехали и вспомогательные силы из числа работников отраслевых служб УМВД. А в самом областном Управлении создали оперативный штаб, где аккумулировалась и анализировалась вся информация с места происшествия, а также координировались действия правоохранителей.

К неотложным розыскных мероприятий присоединились и работники МЧС, лесничества и селяне не только Жубровичей, но и соседних сел Олевщины. Всего более двухсот человек, разделенных на 15 поисковых групп, прочесывали лес и близлежащие лесные массивы. В ближайших селах тщательно проверялись хаты, помещения сельскохозяйственных ферм и другие места, где мог найти временный приют 12- летний мальчик.

После нескольких розыскных мероприятий подростка нашли невредимым. Одна из поисковых групп обнаружили мальчика, который бродил между кустов и деревьев. Своим спасителям он рассказал, что не смог найти выход из леса, когда на улице стемнело. Следовательно, натолкнувшись на елку, он отрубил нижнее ветки и переночевал на них прямо под деревом. А утром он отправился искать, как выбраться из лесных зарослей. Парня нашли в 20 километрах от его деревни, на границе Емильчинского и Олевского районов. Его осмотрели медики и передали в объятия родных.