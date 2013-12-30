Львовщина: во время пожара в доме погибли супруги

Во Львовской области во время пожара в частном жилом доме погибли супруги.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, трагическое событие произошло вечером 28 декабря в селе Княжеское Сокальского района.

Как отмечается в сообщении, в частном одноэтажном деревянном жилом доме возник пожар, после тушения которого на месте были обнаружены тела двух погибших: 62-летнего владельца дома и его 58-летней жены.

Огнем уничтожено здание полностью.

Причина пожара выясняется. Проводится доследственная проверка.