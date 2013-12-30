Житомирщина: для детей в детсадах закупали спред вместо масла

Прокуратура Житомирской области начала проверку соблюдения требований действующего законодательства при организации питания детей в учебных заведениях города.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, проверки начаты после обнародования городской властью результатов экспертиз масла из детсадов Житомира, которое оказалось спредом.

По ее словам, особенно тщательно будет проверено качество и безопасность поставляемой продукции. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос об ответственности виновных лиц, в том числе органов исполнительной власти.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета со ссылкой на заместителя Житомирского городского головы Наталию Леонченко, лабораторными исследованиями, проведенными тремя лабораториями установлено, что в детские сады Житомира вместо сливочного масла поставляют спред.

«Во всех отобранных образцах доля растительных жиров составляет до 75%, вместо сливочного масла кормили дешевым спредом», - отметила заместитель городского головы.

Леонченко также заявила, что относительно факта городская власть обратилась в прокуратуру, а также "готовит соответствующие обращения в МВД и СБУ, чтобы получить полную картину злоупотреблений».

Леонченко уточнила, что образцы масла, которым кормили детей, были отобраны в двух дошкольных учебных заведениях: № 33 и № 38. Исследования проводили лаборатории – государственная Госстандартметрология и две частные - житомирских маслозаводов «Рудь» и «Фаворит».

По результатам исследований, все три лаборатории выявили наличие растительных жиров во всех предоставленных образцах, а лаборатория маслозавода «Фаворит» определила, что растительные и животные жиры содержатся в пропорции 75% к 25%. Кроме того, Госстандартметрология обнаружила несоответствие требованиям по всех пяти проверяемым показателям.

Леонченко подчеркнула, что в настоящее время управление образования Житомирского горсовета, которое в данном случае является заказчиком услуг за государственные средства, выставило претензии к поставщику этого "масла" - ПАО „Продцентр”. И сейчас этот продукт в детсадах прекратили использовать. Обсчитываются его остатки с целью возвращения поставщику.

Городская власть обратилась в прокуратуру Житомира с просьбой провести проверку соблюдения поставщиком требований в сфере качества и безопасности пищевых продуктов и, в случае выявления нарушений, принять меры прокурорского реагирования.

Вчера, 26 декабря 2013 года в Житомире начались тендерные торги по всем группам товаров, которые будут использоваться в детских садах в 2014 году.

Справка УНИАН. В соответствии с совместным приказом Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины от 15.08.2006 № 620/563 «О безотлагательных мерах по организации питания детей в дошкольных, общеобразовательных, внешкольных учебных заведениях» управлениям образования и науки, здравоохранения областных государственных администраций запрещено заказывать, принимать и использовать сливочно-растительные масла с целью сохранения здоровья детей, предупреждения возникновения заболевания органов пищеварения.