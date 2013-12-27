Из-за взрыва газа в доме в Харькове отселены 9 жителей

По факту взрыва в жилом доме в Харькове начато уголовное производство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как напомнили в прокуратуре, взрыв произошел сегодня около 06.30. На место происшествия сразу же выехал исполняющий обязанности прокурора области Владимир Суходубов, отмечается в сообщении.

По предварительной информации, на пятом этаже дома взорвался бытовой газ. Погиб мужчина 1965 г.р.

В квартире, где произошел взрыв, выбиты оконные стекла, разрушена межкомнатная стена. Соседние квартиры значительным повреждениям не подверглись.

Данные о происшествии внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия).

Проводятся все необходимые оперативно-следственные действия для установления причин взрыва, подчеркивается в сообщении.

Руководство прокуратуры области взяло на личный контроль расследование этого уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что на месте происшествия погиб мужчина, которого при взрыве выбросило взрывной волной из квартиры на 5-м этаже. Спасатели эвакуировали 9 жителей соседних квартир.