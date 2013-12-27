В Киеве за сутки к медикам обратились трое участников митинга

В Киеве за последние сутки к медикам бригад неотложной медицинской помощи обратились трое участников митинга, которые были госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА, причины госпитализации – пневмония, бронхит, перелом костей левой стопы со смещением.

Информацию относительно состояния госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону «горячей» линии: 15-03.

В профильном департаменте также заверили, что в медицинских заведениях столицы медикаменты и другие средства медицинского назначения, необходимые для предоставления помощи травмированным участникам массовых акций, имеются в необходимом количестве. Также полностью укомплектованы лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения и бригады неотложной медицинской помощи, которые дежурят в местах скопления людей.