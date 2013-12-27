Львовщина: в квартире нашли мертвыми молодых людей

В городе Червоноград Львовской области в одной из квартир жилого дома обнаружены тела двух молодых людей, причина смерти которых в настоящее время устанавливается.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, тела 27-летнего мужчины и 19-летней девушки без признаков насильственной смерти были обнаружены вчера, 26 декабря, в квартире дома на улице Сокальской.

Причины и обстоятельства гибели устанавливаются. Проводится доследственная проверка, говорится в сообщении.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, погибшие находились в квартире, которая им не принадлежала, а приехали они в Червоноград из городов Сосновка и Гирнык. О цели их приезда и встречи в этой квартире ничего не известно.

Работники ПАО «Львовгаз» исключили возможность гибели людей от отравления угарным газом, поскольку все газовые приборы были выключены, в помещении запаху газа не было.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины загадочной смерти молодых людей.