В Черкассах больная бешенством куница покусала мужчину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, это произошло в поле в районе улицы Сурикова, где житель города выгуливал свою собаку.

То, что куница была больна бешенством, подтвердилось после проведения соответствующих лабораторных анализов.

По словам Главного государственного инспектора ветмедицины в Черкассах Василия Крука, в связи с этим объявлены неблагополучной относительно бешенства зона, ограниченная ул. Сурикова между ПАО «Азот» и АПК «Маис», железнодорожным полотном в районе ул. Пригородная (с. Хутора), и угрожающей зоной относительно бешенства территория на ул. Первомайская, просп. Химиков, а также прилегающие земли с. Хутора, территория ПАО «Азот» и АПК «Маис». Комиссия Черкасского исполкома утвердила комплексный план мероприятий по локализации и ликвидации очага бешенства животных в Черкассах.

По словам Крука, в городе регулярно фиксируются случаи бешенства, которые связаны с укусами диких животных из прилегающих лесных массивов.