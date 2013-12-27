В Нежине из-за бомбы времен войны эвакуировали 80 семей

В Нежине Черниговской области на время обезвреживания авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны эвакуировали 80 семей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информации и коммуникаций с общественностью Управления ГСЧС в области.

По словам начальника отдела Андрея Хожаинова, на время выполнения опасных работ по обезвреживанию авиационной бомбы ФАБ-250 были эвакуированы люди из четырех окружающих домов – всего 80 семей. С помощью спецтехники опасную находку вывезли за город, где ее взорвали.

Авиационная бомба была обнаружена по ул. Ващенко, 25 декабря, во время выполнения земляных работ, связанных с прокладкой канализационного коллектора.