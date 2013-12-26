В Крыму в этом году отдохнули 5,9 млн туристов

В Крыму в этом году отдохнули 5,89 млн человек - на 4% меньше, чем в рекордном за годы независимости Украины 2012 году (6,134 млн туристов).

Как сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма, при этом количество отдохнувших за 2013 год на 3,7% больше, чем в 2011 году (5,676 млн) и на 2,6% больше показателей 2010 г. (5,739 млн).

«Несмотря на то, что уходящий год не побил рекордов, его можно считать одним из лучших. Особенно порадовал результат продвижения крымского оздоровления весной. В этот период полуостров посетило более чем на 20% больше туристов, чем в прошлом году», - сказал министр курортов автономии Александр Лиев.

Основным фактором, сыгравшим на понижение турпотока, стало аномальное похолодание в сентябре и октябре.

«Это очень важный урок для турбизнеса, который должен понимать, что не стоит полагаться только на природные факторы, а необходимо готовить для гостей интересные предложения», - отметил Лиев.

Основная часть доходов от туризма остается в тени. «Так как четыре миллиона туристов по-прежнему предпочитают останавливаться в частном секторе, работу которого трудно координировать и анализировать», - пояснил глава Минкурортов.