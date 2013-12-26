В Прикарпатье открыли первый в Украине детский хоспис

В городе Надворная Ивано-Франковской области открыли первое в Украине детское хосписное отделение на базе помещений Надворнянского дома ребенка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте здравоохранения облгосадминистрации, в Детском центре паллиативной помощи (хосписа) будут оказывать помощь неизлечимо больным детям, которые при необходимости могут находиться с кем-то из родителей. В учреждении развернуто 6 палат на 15 кроватей. В перспективе – создание выездного консультативного отделения хосписа для оказания помощи детям в домашних условиях. Средства для обустройства учреждения в сумме около 1,5 млн грн были собраны во время телемарафона «Жить и верить».

По словам директора Департамента здравоохранения ОГА Романа Мельника, детский хоспис обустраивали исключительно на пожертвования людей.

Справка УНИАН. Хоспис – медицинское учреждение, оказывающее помощь пациентам с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями. Ежегодно в Прикарпатье в хосписной помощи нуждаются около 400 несовершеннолетних пациентов с тяжелыми или неизлечимыми болезнями. До сих пор паллиативная помощь детям в таком формате не предоставлялась ни в одном регионе Украины.