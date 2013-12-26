В Черниговской при пожаре погибли два человека

В Мене Черниговской области жертвами пожара стали два человека.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел сегодня в 4.00 в одноэтажном частном жилом доме. Два человека погибли и еще один с ожогами госпитализирован в Менскую центральную районную больницу.

В 6.10 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.