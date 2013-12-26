В Черниговской при пожаре погибли два человека
10:50, 26 декабря 2013Новости регионов
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Один госпитализирован с ожогами
В Мене Черниговской области жертвами пожара стали два человека.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел сегодня в 4.00 в одноэтажном частном жилом доме. Два человека погибли и еще один с ожогами госпитализирован в Менскую центральную районную больницу.
В 6.10 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.
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