В Одессе требует вернуть государству 7 тыс. кв м санатория

В Одессе прокуратура требует вернуть государству недвижимое имущество площадью более 7 тыс кв м санатория «Магнолия».

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, в настоящее время Хозяйственный суд Одесской области рассматривает дело по иску прокуратуры Приморского района Одессы в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины к юридическим лицам о признании недействительным договора купли-продажи.

Предметом договора является недвижимое имущество общей площадью более 7 тыс кв м, расположенного в курортной зоне Одессы – на Французском бульваре. Исковые требования прокуратуры заключаются в возвращении указанного имущества в собственность государства. Заседание по рассмотрению дела назначено на январь 2014 года.

В прокуратуре добавили, что сейчас милиция проверяет законность работ по массовой вырубке деревьев на территории санатория, которая началась 24 декабря. По данным источника, по факту незаконной вырубки внесены данные в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ст.245 «Уничтожение или повреждение объектов растительного мира» УК Украины.