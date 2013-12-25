Саша Попова передала медоборудование больнице "скорой" в Николаеве

Саша Попова вместе с мамой Аллой Гудзь сегодня передала специализированное медицинское оборудование для реанимационного отделения Николаевской Больницы скорой медицинской помощи (БСМП)где Саша проходила лечение после того, как была найдена зверски избитой в ночь с 9 на 10 марта 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, оборудование было закуплено на средства, выделенные Поповой фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» на реабилитацию, и которые остались у нее после лечения.

На переданный главному врачу БСМП Александру Демьянову сертификат в размере 100 тысяч гривен, больница приобрела специализированное медицинское оборудование, которое позволит создать в реанимации комфортные и безопасные условия для спасения жизни пациентов с травмами различной степени тяжести.

Как отметил главный врач БСМП, теперь врачи-анестезиологи имеют в распоряжении максимально оборудованное место, а пациенты смогут получить квалифицированную помощь.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 марта 2012 года Сашу Попову в результате бытовой ссоры зверски избил 22-летний Александр Косинов. С тяжелейшими травмами девушка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи и около 70 дней находилась в глубокой коме.

Лечение и последующую реабилитацию Поповой финансировал фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», обеспечив пациентку лекарствами, оборудовав всем необходимым палату. Также по инициативе Фонда был собран консилиум с участием ведущих медиков страны, которые помогли определить правильную тактику лечения. Благодаря быстрой реабилитации Саши, у ее семьи остались средства, которые Саша и ее мама и решили передать больнице для оснащения реанимационного отделения. 23 октября Попова и ее мама Алла Гудзь передали Николаевской больнице скорой медицинской помощи сертификат на 100 тыс. грн.