В Шевченковском р-не Киева возле домов разлили 5 кг ртути

В Шевченковском районе столицы спасатели собрали 5 кг ртути, которая была разлита возле жилых домов по ул. Ванды Василевской.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве, 24 декабря в 09.33 спасателям позвонили по телефону очевидцы, которые обнаружили опасное вещество.

На месте выяснилось, что площадь разлива ртути составляет около 70 кв. м. На ликвидацию чрезвычайной ситуации также прибыли работники коммунальной аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения», а также санэпидемстанции.

Демеркуризация ртути длилась почти 7 часов.

Параллельно санэпидемстанция проводила замеры показателей загрязнения атмосферного воздуха и брала пробы грунта.

В целом собрано 5 кг ртути. Угроза отравления полностью устранена, заверяют в ГСЧС.

В настоящее время устанавливаются источник утечки ртути и причина, по которой опасное вещество разлилось возле жилых домов, говорится в сообщении.