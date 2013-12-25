В Шевченковском р-не Киева возле домов разлили 5 кг ртути
14:26, 25 декабря 2013Новости регионов
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Демеркуризация длилась 7 часов
В Шевченковском районе столицы спасатели собрали 5 кг ртути, которая была разлита возле жилых домов по ул. Ванды Василевской.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве, 24 декабря в 09.33 спасателям позвонили по телефону очевидцы, которые обнаружили опасное вещество.
На месте выяснилось, что площадь разлива ртути составляет около 70 кв. м. На ликвидацию чрезвычайной ситуации также прибыли работники коммунальной аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения», а также санэпидемстанции.
Демеркуризация ртути длилась почти 7 часов.
Параллельно санэпидемстанция проводила замеры показателей загрязнения атмосферного воздуха и брала пробы грунта.
В целом собрано 5 кг ртути. Угроза отравления полностью устранена, заверяют в ГСЧС.
В настоящее время устанавливаются источник утечки ртути и причина, по которой опасное вещество разлилось возле жилых домов, говорится в сообщении.
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