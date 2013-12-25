В Киеве трамвай сбил коляску с младенцем

Вчера вечером в Киеве недалеко от станции метро "Оболонь" трамвай сбил коляску с 11-месячным ребенком.

Мать малыша переходила дорогу с детской коляской, сообщает ТСН. Из-за темноты она не увидела трамвай, двигавшийся по рельсам. Общественный транспорт сбил коляску и травмировал младенца.

Правоохранители утверждают, что от смерти ребенка спасла теплая одежда. Он смягчила удар от столкновения и смертельных травм удалось избежать. Малыша отвезли в детскую больницу. У него обнаружили черепно-мозговую травму. На путях рядом с местом происшествия было временно остановлено движение.