В Одессе из-за пожара в жилом доме погиб человек

В Одессе сегодня из-за пожара в жилом доме 1 человек погиб, 2 - госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, в 7.14 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 2-этажном доме в старом центре Одессы, по адресу улица Южная, 31 (район Молдаванки).

«В 7.20 на место происшествия прибыли 6 единиц пожарной и специальной техники. Пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области работали по повышенному рангу вызова. Как выяснилось, пожар начался с квартиры № 19 на первом этаже. В ней жила одинокая 70-летняя пенсионерка, которая по состоянию здоровья была не в состоянии самостоятельно передвигаться», - рассказали в отделе.

В нем пояснили, что вышеназванный дом – полностью деревянный, поэтому огонь по деревянной обрешетке быстро перекинулся на квартиру №13 на втором этаже, где жила молодая супружеская пара. Муж и жена получили ожоги средней степени тяжести. В частности, 25-летний мужчина доставлен в Одесский областной клинический медицинский центр, а его 23-летняя жена – в ожоговый центр при городской клинической больнице №10.

Спасатели эвакуировали 10 жителей дома: 7 человек вывели по маршевым лестницам, троих пришлось эвакуировать с помощью выдвижной лестницы.

«Пожарные не дали огню распространиться на соседние 9 квартир», - сообщили в отделе.