Во Львове без тепла остались больницы и школы

Во Львове сегодня вследствие повреждения трубопровода магистральной тепловой сети без отопления остались 89 жилых домов, 4 детсада, 4 школы и 2 поликлиники.

Как сообщили УНИАН во львовском городском коммунальном предприятии «Львовтеплоэнерго», без теплоснабжения остались 48 многоэтажных жилых домов по ул. Владимира Великого, 7 жилых многоэтажек по ул. Княгини Ольги, 6 многоэтажных жилых домов по ул. Кульпаркивской, а также жилые дома по улицам Айвазовского, Бойчука, Керамической, Кобылицы, Музыки, Симоненко, Боткина, Грабянки, Молдавской.

Также приостановлена подача отопления в детские учреждения №37 (Княгини Ольги, 59-а), №134 (Владимира Великого, 55), №73 (Бойчука, 7) и детского учреждения «Львенок» (Владимира Великого, 71-а, 87-а); средняя школа №31 (Княгини Ольги, 104), СШ №2 (Владимира Великого, 55-а), СШ №36 (Владимира Великого, 55-б), СШ №85 (Симоненко, 6) и двух поликлиник - 2-й городской (Симоненко, 4) и 4-й стоматологической (Симоненко, 6-а).

ЛМКП «Львовтеплоэнерго» проводит ремонтные работы.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря во Львове из-за аварии на теплосети на улице Трилевского без тепла оставались 49 многоэтажных жилых домов, школа и 2 детсада.