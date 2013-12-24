Кировоградщина: от отравления угарным газом погибла женщина

В Кировоградской области от отравления угарным газом один человек погиб, трое госпитализированы.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о трагедии в с. Александровка Петровского района Кировоградской области поступила по номеру «101» 22 декабря в 23:30. Выяснилось, что из-за отравления угарным газом погибла пожилая женщина, ее сына и двух внучек (1999 р.н. но 2008 р.н.) в тяжелом состоянии госпитализировали в лечебные заведения.

Обстоятельства происшествия выясняются.