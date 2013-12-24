В Одессе - сильны туман: аэропорт не работает

Международный аэропорт «Одесса» приостановил прием и отправку самолетов из-за сильного тумана.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, рейс из Москвы («Шереметьево»), который должен был прибыть в 00.10, планируют принять в 12.15.

Кроме того, согласно онлайн-табло аэропорта, почти на 4 часа задерживается рейс из Стамбула (самолет должен был прибыть в 9.10), из Борисполя вместо 10.50 планируется принять самолет в 12.50, задерживаются рейсы из московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово», а также из Стамбула. Также перенесены рейсы из Одессы в «Шереметьево», «Борисполь», «Внуково» и в Стамбул.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

По итогам 2012 года аэропорт «Одесса» увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.