Две женщины под видом соцработников ограбили пенсионерку

В Житомирской области задержаны две женщины с Черкасской области, которая под видом социальных работников ограбили пенсионерку на 4,5 тысячи гривен.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области.

По данным милиции, в Малинском районе Житомирской области две мошенницы 19 декабря отобрали у 76-летней пенсионерки 4,5 тысяч гривен, после чего скрылись.

Вызванные на место происшествия правоохранители задержали обеих подозреваемых на территории соседней Киевской области, а похищенное вернули потерпевшей.

Около 13.00 в тот день в дежурную часть Малинского горотдела УМВД поступило сообщение от председателя одного из сельсоветов района о том, что неизвестные только что ограбили пожилую жительницу села. На месте происшествия правоохранители установили, что в обеденную пору в дом потерпевшей зашли две женщины, которые назвались работниками социальной службы. Сначала женщины рассказывали о повышении пенсии, для чего женщине якобы нужно написать обращение к Президенту Украины. А затем, получив отказ пенсионерки, они завели разговор об обмене денег в стране и начали выяснять, имеет ли пенсионерка купюры номиналом по 500 и 200 гривен.

Женщина отдала злоумышленницам сначала купюру 500 грн, а затем – 200 гривен. Они переписали номера купюр и вернули их. Затем женщины ограбили пенсионерку в целом на сумму 4,5 тысячи гривен и скрылись.

Потерпевшая и ее односельчане обратились в сельсовет, а затем - в милицию.

В рамках начатого уголовного производства милиция выяснила личности подозреваемых и вечером того же дня задержала их на территории соседнего района Киевской области. В настоящее время обе женщины от комментариев относительно своих действий отказываются.

Уголовный кодекс Украины квалифицирует их действия как грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц, (ч. 2 ст. 186) и предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается, а задержанные проверяются на причастность к другим подобным преступлениям.