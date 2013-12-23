В Черкассах спасли двух рыболовов

В Черкассах в прошлые выходные на Днепре спасли двух рыболовов, которых на льдине отнесло течением.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 21 декабря в 12.20 в оперативно-координационный центр Управления поступила информация о том, что в акватории Днепра на дрейфующей льдине находятся двое мужчин. Опросив местных рыболовов, спасатели узнали направление, в котором начала дрейф льдина с людьми. Уже через десять минут спасатели догнали рыболовов в районе острова «Чаиный» на Днепре. С помощью лодки их сняли со льдины и доставили на берег. На берегу рыболовам была оказана необходимая помощь. От медицинской помощи спасенные отказались. Как стало известно, накануне мужчины вышли на лед порыбачить. Когда началась оттепель, мужчины не успели добраться к берегу.

С начала года на водных объектах Черкасской области зарегистрировано 93 происшествия, в результате которых 74 человека погибли и 43 человека были спасены.