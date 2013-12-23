В результате ДТП в Луганске пострадали 29 человек

В результате произошедшей утром 23 декабря аварии в Луганске пострадали 29 человек.

Об этом сообщает Департамент ГАИ МВД Украины.

В понедельник утром в Луганске опрокинулась маршрутка, сначала областное МВД сообщило о 18 пострадавших, позже госслужба Украины по ЧС заявила, что пострадало 28 человек.

"По предварительной информации, водитель не выбрал на спуске безопасную скорость, не справился с управлением, задел бордюр, электроопору, после чего автобус перевернулся. По предварительным данным, травмированы двадцать девять пассажиров автобуса", - говорится в сообщении ГАИ.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.