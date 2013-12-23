В результате ДТП в Луганске пострадали 29 человек
16:08, 23 декабря 2013Новости регионов
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Выясняют причины и обстоятельства
В результате произошедшей утром 23 декабря аварии в Луганске пострадали 29 человек.
Об этом сообщает Департамент ГАИ МВД Украины.
В понедельник утром в Луганске опрокинулась маршрутка, сначала областное МВД сообщило о 18 пострадавших, позже госслужба Украины по ЧС заявила, что пострадало 28 человек.
"По предварительной информации, водитель не выбрал на спуске безопасную скорость, не справился с управлением, задел бордюр, электроопору, после чего автобус перевернулся. По предварительным данным, травмированы двадцать девять пассажиров автобуса", - говорится в сообщении ГАИ.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.
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