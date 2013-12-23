У мыса Фиолент со 100-метровой высоты обвалился грунт

В Севастополе у мыса Фиолент произошел обвал грунта со 100-метровой высоты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в г. Севастополе, в оперативно-координационный центр поступило сообщение об обвале грунта береговой части садового товарищества «Муссон» на территории дачного участка у мыса Фиолент.

На место происшествия выехала группа оперативного реагирования Управления ГСЧС, группа аварийно-спасательных работ отряда специального назначения УГСЧС, представители Гагаринской администрации, правоохранительных органов и геолог КП «Ютэкогеоцентр».

По словам жителя дачи, сход грунта произошел под зданием летней кухни. При этом также обвалилась часть забора и вольер с птицами (3 павлина). На данный момент отсутствует грунт под 15% фундамента постройки. Пострадавших на месте обвала нет.

На месте происшествия было проведено внеплановое заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Специалисты, работающие на месте обвала, оградили территорию, чтобы ограничить доступ посторонних лиц на опасную территорию. Также был произведен дополнительный осмотр участка, на котором было обрушение. Определены первоочередные мероприятия по ликвидации возможного обрушения данного участка земли в дальнейшем. Причины обвала устанавливаются.