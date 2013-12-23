В Киеве на выходных к врачам обратились 26 митингующих
12:32, 23 декабря 2013Новости регионов
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10 госпитализированы
В Киеве в течение выходных к медикам бригад неотложной медицинской помощи обратились 26 участников акций протеста.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент здравоохранения.
Так, по состоянию на 24.00 21 декабря к медикам бригад неотложной медицинской помощи обратились 14 участников акций протеста и один работник правоохранительных органов. 10 человек были госпитализированы. Причины госпитализации – флегмона левой кисти, тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей, психическое расстройство, алкогольная интоксикация, ангина, пневмония.
По состоянию на 24.00 22 декабря к медикам обратились 11 человек, двое из них – правоохранители. Семь человек были госпитализированы. Причины госпитализации – ангина, сердечная недостаточность, обострение хронического панкреатита, амнестический синдром.
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