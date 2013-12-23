В Киеве на выходных к врачам обратились 26 митингующих

В Киеве в течение выходных к медикам бригад неотложной медицинской помощи обратились 26 участников акций протеста.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент здравоохранения.

Так, по состоянию на 24.00 21 декабря к медикам бригад неотложной медицинской помощи обратились 14 участников акций протеста и один работник правоохранительных органов. 10 человек были госпитализированы. Причины госпитализации – флегмона левой кисти, тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей, психическое расстройство, алкогольная интоксикация, ангина, пневмония.

По состоянию на 24.00 22 декабря к медикам обратились 11 человек, двое из них – правоохранители. Семь человек были госпитализированы. Причины госпитализации – ангина, сердечная недостаточность, обострение хронического панкреатита, амнестический синдром.