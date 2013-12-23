В Одесской больнице открыли отделение реанимации младенцев

В Одесской детской больнице № 2 открылось новое отделение реанимации новорожденных.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, отделение создано на базе городской детской больницы №2 в Киевском районе, по ул. Дача Ковалевского, 81.

«Из бюджета Одессы и депутатских фондов выделено 3,85 млн грн на проведение капитального ремонта и закупку нового реанимационного оборудования. Закуплены инкубаторы, которые обеспечивают новорожденному нахождение в условиях, максимально приближенных к организму матери, а также аппаратура для обеспечения дыхания новорожденных и постоянного мониторинга их состояния», - сообщили в управлении.

Для женщин, находящихся вместе с новорожденными, организовано горячее питание, также будет работать молочная кухня для новорожденных.

В управлении подчеркнули, что мощность отделения, открытого 21 декабря, - 12 реанимационных мест, что позволяет обеспечить оказание неонатологической помощи в соответствии с современными стандартами – 1 реанимационное место на 1 тыс. родившихся детей.

«Создание нового отделения реанимации в Киевском районе является важной частью единой системы организации медицинской помощи новорожденным в Одессе. Также эта система будет включать в себя областной перинатальный центр в Суворовском районе и перинатальный центр, планирующийся к созданию на базе роддома №5. Кроме того, имеется реанимационная база новорожденных в областной детской клинической больнице на Слободке. Это позволит повысить эффективность оказания неонатологической помощи всему населению Одессы», - сообщили в управлении.

В управлении также утверждают, что дополнительно городскими властями выделено 570 тыс. грн на проведение ремонтных работ и 500 тыс. грн на обеспечение неонатологических отделений электроснабжением.

В текущем году в Одессе родилось более 10 тыс. детей, и, как утверждают в горсовете, имеется тенденция к повышению рождаемости.