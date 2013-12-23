В Луганске опрокинулся автобус: 18 людей госпитализированы

Сегодня около 7.30 в Луганске перевернулся автобус "Богдан", 18 человек госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, по предварительной информации, водитель не выбрал на спуске безопасную скорость, не справился с управлением, задел бордюр, электроопору, вследствие чего маршрутка опрокинулась.

В автобусе ехали 35 пассажиров, из них 18 были госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии.

На месте работают следственно-оперативная группа, медики и спасатели.