В Луганске опрокинулся автобус: 18 людей госпитализированы
10:34, 23 декабря 2013Новости регионов
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Двое в тяжелом состоянии
Сегодня около 7.30 в Луганске перевернулся автобус "Богдан", 18 человек госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, по предварительной информации, водитель не выбрал на спуске безопасную скорость, не справился с управлением, задел бордюр, электроопору, вследствие чего маршрутка опрокинулась.
В автобусе ехали 35 пассажиров, из них 18 были госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии.
На месте работают следственно-оперативная группа, медики и спасатели.
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