Во Львове в гостинице газом отравились дети и молодая женщина

В гостинице „Парк авеню” во Львове во время пожара пострадали двое детей и женщина.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, пожар возник вчера в 20.04.

В одном из номеров загорелся матрас. Отравились продуктами горения и были госпитализированы 24-летняя женщина и двое детей - 2011 и 2013 годов рождения.

Обстоятельства происшествия расследуются.