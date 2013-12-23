Во Львове в гостинице газом отравились дети и молодая женщина
10:31, 23 декабря 2013Новости регионов
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Обстоятельства расследуют
В гостинице „Парк авеню” во Львове во время пожара пострадали двое детей и женщина.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, пожар возник вчера в 20.04.
В одном из номеров загорелся матрас. Отравились продуктами горения и были госпитализированы 24-летняя женщина и двое детей - 2011 и 2013 годов рождения.
Обстоятельства происшествия расследуются.
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